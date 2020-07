El Espanyol tendría que pagar un millón al Mallorca por Vicente Moreno

Rufete intenta desatascar en primer lugar al entrenador, "una de las cosas más importantes para el proyecto", como el decía. El elegido del director deportivo del Espanyol es Vicente Moreno, pero su fichaje no es ni mucho menos sencillo.

Aunque el técnico ya informó al Mallorca de su intención de marcharse incluso antes de consumarse el descenso, este aún tiene contrato en vigor hasta 2022, por lo que su salida solo se produciría, de momento, mediante cláusula de rescisión.

¿Cuánto cuesta la libertad de Vicente Moreno? Nada menos que un millón de euros. Una cifra que el Espanyol se debate entre pagar o no mientras en el mercado libre hay más entrenadores, pero el alicantino es el favorito de Rufete.

Desde el 'Diario de Mallorca' aseguran que el club se encuentra paralizado por esta situación. Mientras no haya entrenador no comenzarán a trabajar en la configuración de la plantilla, y los baleares no están dispuestos a perdonar el millón de la cláusula de Vicente Moreno.

La situación recuerda, como apunta 'AS', a la que se vivió en el Espanyol hace un año cuando el Betis fue a por Rubi. Entonces el asunto duró diez días, ahora habrá que ver cuánto se prolonga la calma tensa entre Son Moix y el RCDE Stadium.