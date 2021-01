El esquema del Valladolid ante el Elche dependerá de los centrales

El técnico del Real Valladolid, Sergio González, afronta la visita del Elche con nada menos que once bajas. En la Copa se le vio improvisar la línea defensiva, y ante el equipo franjiverde le tocará volver a hacerlo.

Así lo ha explicado, en la rueda de prensa previa al duelo, empezando por la lesión de Javi Sánchez. "Intentamos que participara lo menos posible, pero tuvo que salir, con la mala suerte de que se volvió a lesionar", dijo.

Estoy jod*** por él, porque está haciendo un gran esfuerzo para estar en la dinámica continuada del equipo, pero el fútbol le está dando la espalda", añadió.

Otro que será baja es El Yamiq, por coronavirus en su caso. "La sensación que transmite es que no se encuentra del todo bien, y la sensación es que puede dar positivo", dijo Sergio, explicando el estado del marroquí.

"Si no fuera así, veríamos físicamente cómo le ha repercutido el COVID-19, porque a cada uno le afecta de una manera distinta. Hasta no saber el resultado de la PCR no podemos hacer nada", apuntó.

Por tanto, las opciones para la pareja de centrales se reducen. "El otro día Luis Pérez estuvo a un buen nivel y tenemos la opción de Fede San Emeterio o Alcaraz", comentó.

"Estudiaremos la que más nos llena. Dependiendo de la elección del central puede variar un poco el dibujo, aunque quien salga lo hará con plenas garantías", afirmó también.

Y aseguró que el equipo está animado, a pesar de la carga de partidos. "Están fuertes, con muchas ganas, y saben que ahora mismo va a haber minutos para todos", dijo.

"Los datos indican que físicamente estamos igual o mejor que el rival a pesar de que eso no siempre se traduzca en resultados positivos", señaló el técnico blanquivioleta.

Finalizó la rueda de prensa de este lunes dando el parte oficial de bajas. "Tenemos por COVID a El Jamiq, Jota y Miguel Rubio. Por lesión tenemos a Janko, Carnero, Kiko Olivas, Javi Sánchez, Sergi Guardiola y Marcos André, y por sanción la de Bruno", relató.

"Es un elenco importante. Vamos a ir 20 convocados y son cinco chicos del filial los que van a venir con nosotros", dijo, para finalizar.