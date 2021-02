"El estilo de Simeone, aún cuando no gusta, da resultados"

Simeone ha cambiado al Atlético de Madrid. Con un estilo que guste más o menos (o directamente nada), ha hecho que compita, año tras año, con ocupar el trono que parece pertenecer por derecho a Madrid o Barça. Por eso Gárate considera que el Cholo se merece algo más que un simple reconocimiento.

Así lo explicó el legendario goleador del Atleti, José Eulogio Gárate, en una entrevista concedida a 'Goal'. Fue cuestionado, por ejemplo, por el cambio de estilo evidenciado esta temporada. "A mí me gusta", afirmó.

"Le da solidez y eso cuenta mucho a la hora de ir a por la Liga. Si no ganamos la Liga sería increíble. No podemos dejar escapar esta oportunidad", añadió Gárate a su reflexión.

No dudó en colocarle en el 'top 3' de mejores entrenadores. "Me parece que es uno de los tres mejores del mundo, por no decir el mejor. En el Atleti ha habido entrenadores muy importantes. Marcel Domingo, por ejemplo", dijo.

"Pero Simeone ha conseguido imponer un estilo de juego que, a veces, no ha gustado pero ha dado resultados. La escuela Simeone, aún con detractores, ha sido muy exitosa", destacó, al respecto.