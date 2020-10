El Everton confirmó una alianza con Everton Viña del Mar

Hay equipos en todo el mundo que se van uniendo a otros clubes con el objetivo de crear algún tipo de alianza o convenios de colaboración.

El último en hacerlo ha sido el Everton inglés, que este sábado comunicó abiertamente un acuerdo con Everton Viña del Mar.

El conjunto chileno es propiedad de Grupo Pachuca, una entidad que cuenta con varios clubes de primer nivel en Sudamérica.

Esta noticia llega en el mejor momento de los 'toffees', ya que el equipo que dirige Ancelotti ocupa el primer puesto de a Premier.

Por su parte, el conjunto chileno ocupa actualmente la octava posición del campeonato con 19 puntos y está metido de lleno en la pelea por jugar las competencias sudamericanas en 2021.

We are delighted to agree a strategic partnership with our namesake, Everton de Vina Del Mar in Chile.