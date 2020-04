El Everton y el Newcastle también quieren a Van de Beek

Según afirma 'Le 10 Sport', el Everton y el Newcastle también van detrás de Donny Van de Beek, futbolista del Ajax de 23 años que está entre los más deseados a pesar de que no se esperan grandes desembolsos en este mercado por la crisis del COVID-19.

Aunque los dos nuevos pretendientes del centrocampista no tienen tanto poderío ni nombre como el resto, gozan de una buena salud económica, algo muy importante ahora mismo.

Eso sí, no lo van a tener nada fácil, porque aunque Van de Beek ya no sería una prioridad para el Real Madrid, ha sido relacionado con clubes de la talla de la Juventus y el Manchester United y el Ajax no le dejará marchar así como así.

Su agente expresó recientemente sus dudas y admitió que su futuro está en el aire por la crisis económica del fútbol tras el parón.