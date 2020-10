El ex azulgrana Thuram se vuelca con los refugiados

El ex futbolista Lilian Thuram, ex jugador del FC Barcelona, denunció este sábado la situación de los refugiados y aseguró, en un vídeo publicado por la 'Fundació Barça', que "la historia nos juzgará", porque "no hay ninguna razón para mantenerlos encerrados en estas prisiones al aire libre".

"No es justo y aceptar esta situación dice mucho de lo que somos actualmente", dijo Thuram sobre la grave situación que están sufriendo miles de personas refugiadas en todo el mundo.

El ex jugador, que preside una fundación con su nombre y colabora en diversos proyectos y acciones con la 'Fundació Barça', cree que no hay que olvidar que "los refugiados que están encerrados explican muchas cosas (de la realidad) de nuestra sociedad".

"No tengo ninguna duda de que las personas que viven en los campos son humanos, son seres humanos. Y los que aceptan esta situación cerrando los ojos... Puede ser que seamos nosotros los que hemos perdido nuestra humanidad", insiste.

Thuram considera que hay que reencontrar la humanidad "obligando a los políticos a tomar las decisiones para poder cuidar a personas que son seres humanos igual que nosotros".

La reacción de Thuram se produce a raíz de la grave situación que viven en estos momentos más de 12.000 personas en la isla griega de Lesbos, los cuales tuvieron que huir de un incendio que se produjo en el centro de internamiento de Moria, donde vivían en condiciones de hacinamiento y normativas muy restrictivas a causa de diversos brotes de COVID-19.

Buena parte de estas personas han sido reubicadas en otro campo improvisado en una zona próxima al citado centro y continúan esperando resolver su situación legal.