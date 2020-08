El ex canterano del Barça que probará suerte en Iraq

El fútbol a veces lleva una carrera por derroteros bastante extraños. Este ha sido el caso de Isaac Padilla, que tras ser una promesa en la cantera del Barcelona, nunca tuvo la oportunidad de llegar al primer equipo.

Su fútbol le ha llevado por equipos de Cataluña como el Badalona, el Grama o el Castelldefels. Pero quiere seguir creciendo y por eso ha tomado una medida drástica.

"Desde que salí del Barça no he tenido suerte. Ahora toca arriesgar para crecer. Siempre estaré a tiempo de regresar a casa", comentó el jugador en declaraciones recogidas por 'AS'.

La próxima temporada vestirá la camiseta del Al Diwaniya, que juega en la Primera División del fútbol iraquí.