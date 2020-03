El ex capitán del Huesca se convirtió en el entrenador personal de sus vecinos

España está en estado en de alarma a causa del coronavirus y proliferan ideas ingeniosas para hacer más llevadera la cuarentena. En los vecindarios, cada uno desde su terraza o su jardín, los españoles juegan al bingo, tocan instrumentos, cantan, etc.

Y Juanjo Camacho, ex capitán del Huesca hasta la pasada temporada, se convirtió en el improvisado entrenador personal de sus vecinos tras bajar a la piscina de su urbanización y dirigir durante 20 minutos varios ejercicios a la vista de todos.

Ni un balcón quedó libre. El resto de residentes de dicha urbanización, hasta los más pequeños, repitieron los ejercicios de su nuevo monitor. El vídeo no tardó en hacerse viral.

Camacho explico cómo surgió su iniciativa: "Tenemos varios grupos y en ellos en estos días la gente se estaba proponiendo para ayudar a los demás, por ejemplo quien trabaja en un mercado a traer comida o los sanitarios a estar pendientes de las personas mayores que hay en la comunidad, yo propuse lo de hacer ejercicio y a la gente le gustó"

"Preparé una tabla de ejercicios que más o menos todos pudiesen hacer y puse algo de música", explicó, afirmando que acabó sudando pese a que solo fueron 20 minutos.

Al ex futbolista, que se encuentra en casa junto a su mujer y sus dos hijos (de siete y tres años), no le faltan las peticiones para volver a repetir la experiencia. "Ya me están diciendo de hacerlo un par de veces por semana mientras dure la situación", concluyó.