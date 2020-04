El ex compañero de Messi y Ronaldinho al que el fútbol le aburre

Jugar en La Masia no siempre es sinónimo de éxito ni tampoco te permite alcanzar el primer equipo con seguridad. Pero hay muchos futbolistas que al menos pueden saborear un poco lo que es vivir el día a día de un grande.

Es el caso de Cristian Hidalgo, que llegó al primer equipo de la mano de Frank Rijkaard, aunque no jugó nada más que un partido oficial, pero que fue convocado en numerosas ocasiones y pudo sentir qué es entrenar al lado de Ronaldinho yLeo Messi.

El futbolista catalán, que juega en el Ordino de Andorra tras recorrer medio mundo, confesó que el fútbol del máximo nivel le aburre y casi no ve partidos.

"Me encanta jugar. Pero, si no es un partido especial como el 'Clásico', no veo un partido entero. Me aburre. El fútbol en Europa es, por desgracia, sólo un 'show", explicó en 'Goal'.

No pudo evitar las preguntas sobre Ronaldinho y Leo Messi, dos jugadore que estuvieron con él en 'can Barça'. "Tuve que pellizcarme a veces cuando iba al campo de entrenamiento y, a mi lado, Ronaldinho y Deco tocaban el balón. Mirando hacia atrás, todo fue una locura", explicó.

Cristian Hidalgo reconoció los valores de La Masia, donde también coincidió con Messi: "A los jóvenes jugadores nos enseñaron ciertos valores como la humildad y el respeto. Leo era un talento increíble. Todos en el club sabían que un día se convertiría en un jugador muy, muy bueno. ¿Pero el mejor de todos? No. Nadie podía prever eso".

No es ninguna novedad, pero el veterano jugador recordó que Leo era tremendamente introvertido cuando era más joven: "Era muy tímido, muy introvertido. La verdad es que solo hablaba cuando era necesario. A medida que jugaba más y empezaba a marcar goles, empezó a abrirse un poco y bromeaba más".

Cristian Hidalgo alabó a Oleguer, un jugador sin prensa pero un gran trabajador en el campo, y, cómo no, a Ronaldinho: "Además de Ronaldinho y Deco había muchos otros jugadorazos como Samuel Eto'o, Xavi o Andrés Iniesta. Pero, si tengo que elegir uno, es Ronaldinho. Sin él y su aura positiva, Barcelona no habría tenido ningún éxito en esa época. Aparte de eso, nunca he visto un mejor regateador que él".