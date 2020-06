El ex 'culé' que se va a Besiktas, Istanbul Basaksehir o Panathinaikos

No todo en el mundo del fútbol es triunfar en un grande. Aitor Cantalapiedra, que llegó a debutar en el primer equipo del Barcelona tras pasar por la cantera, puede dar fe.

El extremo también jugó en las categorías inferiores del Villarreal o el Sevilla, pero no triunfó hasta llegar a la Eredivisie, donde mostró su gran fútbol en el Twente.

Tras no renovar, tenía la sartén por el mango a la hora de encontrar un nuevo equipo. Y parece que puede tener destino, bien en Grecia, bien en Turquía.

"He recibido varias llamadas desde Turquía. Tal vez, entre 20 y 30 personas me han llamado para decirme que pueden llevarle a Aitor a un club turco que es bien organizado. Me llaman en nombre de Trabzonspor, Caykur Rizespor y Sivasspor. Pero lo concreto que tenemos son las ofertas del Besiktas y el Istanbul Basaksehir", explicó Albert Botines, agente del jugador, a 'AS'.

"Los grandes de Grecia como el Panathinaikos también mostraron interés hacia el futbolista. Vamos a decidir en el próximo mes dónde y en qué equipo va a jugar Aitor. Él sabe perfectamente cómo es el fútbol turco, claro que quiere jugar en un club grande en Turquía", concluyó el agente del ex del Barcelona, que debutó en el primer equipo en Copa durante la temporada 2015-16.