El ex entrenador de Las Palmas Manolo Márquez supera el coronavirus

Manolo Márquez le ha ganado la partida al COVID-19 tras pasar 12 días aislado. El ex técnico de Las Palmas tuvo algunos síntomas, pero ya está bien.

"Me dijeron en urgencias: 'tiene coronavirus', pero el lunes pasaré del aislamiento al confinamiento", contó a 'Marca' Manolo Márquez.

"Estuve 12 días con fiebre alta y tos seca, pero nunca tuve problemas respiratorios. Por eso me dijeron que me aislara en casa y se me pasó. Ahora, hasta el lunes, dos días más aislado, porque puedo contagiar. Pero estoy muy bien y me encuentro perfectamente", explicó.

Además, el ex técnico del club amarillo, criticó que se hable de retomar la competición: "Me parece lamentable hablar de volver a jugar. Me parece muy osado debatir sobre esto, ya que hay temas más importantes, como es la salud"

"¿Y si hay un positivo en el fútbol? Tendrías que pararlo todo", señaló.

El técnico entrenó a Las Palmas durante seis partidos en Primera en la temporada 2017-18 tras lograr el ascenso con el filial a Segunda B.