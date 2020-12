El ex padrastro de Neymar se grabó tras ser apuñalado en México

Tiago Ramos fue apuñalado en una pelea en un bar de Cancún, México, tal y como él mismo declaró en un vídeo que subió a su cuenta de Instagram. El joven ex novio de la madre de Neymar mostró las heridas que sufrió, con el cuello ensangrentado.

El que fuera padrastro del jugador del PSG denunció que le agredieron sin ningún motivo: "Casi muero por algo que no hice. Llegué al restaurante y pedí un plato de carne. No sé qué pasó. No hice nada, pero no me dejaron quedarme. Había tres hombres y uno me apuñaló".

Además, no dudó en amenazar a la persona que lo apuñaló: "Esto no se quedará aquí. Tengo el número de la persona que hizo esto y voy a regresar a México".

Todo esto mientras diferentes medios brasileños aseguran que el conocido modelo de solo 24 años habría retomado su relación con la madre de Neymar, Nadine Goncalves, de 53 años.