"El factor diversión y aprendizaje fue mayor con Tuchel que con Klopp"

A sus 35 años, Adrián Ramos está viviendo sus últimos coletazos en el mundo del fútbol. El delantero decidió volver a Colombia para echar el resto en el América de Cali, club en el que surgió.

Sobre este asunto, esto es lo que dijo el delantero: "No, al menos no para alguien como yo que ha estado tan lejos de casa durante tantos años. Volver a Colombia con mi familia y amigos no tiene precio. Disfruto de mi vida y de cada segundo en el campo. Pero, por favor, no me digas la palabra fin de carrera. Con mis 35, ya no soy el más rápido, pero será suficiente por unos años".

Por otra parte, Adrián Ramos recordó su etapa en el Borussia y habló sobre Klopp. "Él confiaba más en otros jugadores. Pensé que estaba en la película equivocada o alguna maldición estaba sobre mí. La temporada fue un desastre. Desafortunadamente, después de algunos juegos, casi no jugué al principio", afirmó.

De hecho, el delantero lo puso por debajo respecto a Tuchel. "Thomas está obsesionado con el fútbol e impone exigencias extremadamente altas a sus jugadores, especialmente en el área táctica. Cualquiera que no cumpla con estos requisitos tiene un problema. Entonces, Thomas puede ponerse muy fuerte y, a veces, decir cosas que duelen".

"Es parte del fútbol que tienes una mejor conexión con un entrenador que con el otro. No culpo a Klopp, la temporada también fue muy dura para él. Pero sí con Thomas, el factor de diversión y aprendizaje fue mucho mayor para mí. Nos enseñó a llevar más control a nuestro juego, pero aún así profundizar rápidamente con la posesión. Me gustó su filosofía", añadió.