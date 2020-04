"El femenino ha existido antes del Real Madrid y lo seguirá haciendo"

Vanesa Gimbert está a punto de cumplir 40 años y lo hará con su mente centrada en el fútbol, ya que es una de las históricas jugadoras que el Athletic tiene en sus filas.

La veterana defensa está muy orgullosa de haber llegado tan lejos: "Lo que intento es cuidarme mucho en la alimentación y el descanso. Lo llevo a rajatabla. Nunca imaginé tener una carrera tan larga a máximo nivel. Llevo diciendo que me retiro durante los últimos siete u ocho años y luego nunca lo hago".

En unas declaraciones concedidas a 'AS', Gimbert también tuvo tiempo de hablar del periodo de confinamiento, lo que ha llevado a la suspensión de la Liga y la esperada semifinal de Copa del Rey.

"Hacemos los entrenamientos en equipo por videollamada. Por eso se me hace el día más ameno. Ha sido duro. Teníamos muchas ganas de jugar ese partido. Llevábamos preparando ese partido muy bien y llegábamos muy bien de forma física a él", comentó.

Además, quiso hablar sobre su futuro: "Me gustaría seguir ligada al fútbol. Tengo el carné de entrenadora y me gustaría empezar a entrenar a equipos de categoría inferiores cuando me retire. Se ha notado mucho en los últimos años el cambio físico en el femenino y este año mucho más. Los equipos cada vez se refuerzan y se preparan mucho más. Es impresionante el cambio que ha dado".

Finalmente, ofreció su opinión sobre la llegada del Real Madrid al fútbol femenino: "Hay expectación por la llegada del Real Madrid porque nunca lo ha habido. Parece que va a sonar mal, pero el fútbol femenino ha existido antes del Real Madrid y va a seguir existiendo".