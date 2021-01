El Fenerbahçe anunció a Özil en la bolsa turca

La etapa de Mesut Özil en el Arsenal está a punto de llegar a su fin. El futbolista alemán puede firmar por el Fenerbahçe, después de que el club hiciese oficial el inicio de las negociaciones en la bolsa de valores, desveló el perfil de Twitter 'TurcFootball'.

Ninguno de los dos clubes hizo oficial a través de sus redes sociales ni a través de comunicados el traspaso del futbolista, si bien el hecho de que esté en la bolsa le da aires de oficialidad.

El jugador ya dejó pistas este sábado de que su llegada al Fenerbahçe estaba cerca. El alemán respondió a una publicación del club y tuiteó corazones de los colores del equipo, y este mismo domingo lo volvió a hacer con un escudo con los colores del equipo otomano.

De hecho, Özil ya habla como jugador del Fenerbahçe. "Estoy muy emocionado. He dicho muchas veces que soy aficionado del equipo y estoy muy feliz de venir", dijo en 'NTV Spor'.

"Dios me ha recompensado por llevar la camiseta del Fenerbahçe y la llevaré con orgullo. Estuve entrenando con el equipo todo el tiempo. Hace tiempo que no juego un partido. Estoy en buena forma física, no hay problemas", sentenció.

Asimismo, el Arsenal, informó el 'Evening Standard', ha dado permiso a Özil para que pueda viajar a Turquía para pasar el pertinente reconocimiento médico y sellar su nuevo contrato.