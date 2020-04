El Feyenoord reconoce que el Sevilla tiene en su agenda a Kokcu

Frank Arnesen reconoció que el Sevilla está entre los pretendientes de Kokcu, aunque aclaró que el Feyenoord aún no cuenta con ninguna oferta por él.

"No tenemos ninguna oferta. Pero sabemos del interés porque su representante nos lo ha dicho. Hemos mantenido algunas reuniones y nos ha comunicado que son cuatro los clubes, uno de ellos el Sevilla", aseguró en una entrevista a 'ABC'.

"No hay más. En el mundo del fútbol es muy normal que los representantes o personas allegadas a un jugador te puedan explicar algunas situaciones. Pero el Sevilla aún no se ha dirigido a nosotros. No ha habido ningún paso oficial por parte del Sevilla", agregó.

Kokcu, de 19 años, es un centrocampista que ha jugado 35 partidos con el Feyenoord, donde es un fjo. Ha marcado tres goles y dado seis asistencias en todas las competiciones.

Internacional con las categorías inferiores de Turquía y Holanda, el valor de mercado del joven está en alza. Está en la agenda de grandes clubes, como el Arsenal o el Liverpool, que podrían pagar entre 12 y 18 millones por él.

Aunque el Feyenoord quiere renovar a Kokcu, sabe que será difícil por el interés que ha despertado. "Nosotros le hemos dicho que nos parece muy bien todo lo que le pueda llegar, pero que nuestra intención es ampliarle el contrato", apuntó Arnesen.

"Su vinculación con el Feyenoord es hasta el 2023, y queremos ampliarle dos años más, hasta el 2025. Hemos empezado a hablar de ello con su representante", concluyó.