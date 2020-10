El fichaje con más impacto en Francia ahora quiere seducir a Deschamps

Se llama Serhou Guirassy, tiene 24 años y no se lleva tantas portadas como su compañero Eduardo Camavinga, pero igualmente es pieza clave en el sorprendente (o quizá ya no tanto) Rennes que comanda la clasificación en la Ligue 1. Ya había dejado alguna pincelada, pero para los más despistados aquí están sus credenciales: es uno de los fichajes con más repercusión goleadora en las grandes ligas de este curso 20-21.

Tras haber disputado cinco encuentros ligueros, suma tres goles y una asistencia. Solo James Rodríguez, Callum Wilson y Kakuta, con cinco, andan por encima, aunque comparten promedio. Está entre los primeros goleadores de la Ligue 1 y sigue mostrando su progresión tras los nueve tantos que hizo en el Amiens el curso pasado.

Su primer escaparate llegó ante el PSG, en un loco 4-4 con Kouassi también dejándose notar. Ahí empezó a sonar su nombre. Ahora, después de que el Rennes se atreviera a pagar 15 millones por sus servicios, ya apunta alto: a la Selección Francesa.

"Francia es un objetivo que guardo en mimento. Sabemos que ello pasa por hacer buenas actuaciones en el club y, además esta temporada, por la Champions. Pondré todos los medios para ello", confesó en 'L'Équipe' este viernes.

Desde luego, la progresión la lleva tras la disputa de partidos con la Selección Sub 16 o, los más recientes, en la Sub 19 (nueve) y la Sub 20 (cinco). Aunque se guarda un as en la manga por si Deschamps no le da la alternativa: su ascendencia guineana. "Tuve contactos con la Selección, aunque por ahora no he hecho ninguna elección. Ya veremos, no me voy a presionar, tengo 24 años y muchas metas por lograr", explicó.