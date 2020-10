"El fichaje de Cavani por el United el último día huele a desesperación"

El entrenador inglés Harry Redknapp quiso hablar sobre la llegada del delantero uruguayo Edinson Cavani al Manchester United, tras poner punto y final a su histórica etapa en el París Saint-Germain.

Después de siete exitosas temporadas en el conjunto parisino, con el que alcanzó la friolera de 200 goles en 301 partidos oficiales, el de Salto firmó un contrato de un año de duración con los ingleses.

Pero la llegada del veterano atacante de 33 años a Old Trafford no es del agrado de Redknapp, que no dudó en criticar la forma en la que se cerró la operación por su incorporación en el mercado estival.

"Creo que todo el mundo sabe que me gusta apostar, pero nunca como hizo el Manchester United cuando fichó a Cavani. Era obvio que necesitaban a alguien después de la impactante derrota ante el Tottenham", comentó el británico en unas declaraciones recogidas por 'Daily Mail'.

Y añadió: "Lo preocupante es que algunos parecían tirar la toalla... Ahora, contratar a Cavani, a los 33, ganando 221.000 euros a la semana y en el último día del mercado de fichajes huele a desesperación".