"El fichaje de Figo por el Madrid fue una genialidad, pero ilegal"

El 24 de julio del 2000, el Real Madrid sacudió el mundo del fútbol con un fichaje que golpeaba directamente a la línea de flotación del Barcelona: el de Luis Figo. Una operación que, en su vigésimo aniversario, Joan Gaspart sigue recordando como "una genialidad, pero ilegal":

A través de una entrevista para 'Marca', el presidente azulgrana que lidió con aquella historia volvió a narrar su versión de los hechos. Aquello pareció en inicio una broma de Florentino Pérez que se acabó convirtiendo en una de las mayores polémicas en la historia del fútbol español.

"De lo que fue aquello, del fichaje y cómo se produjo se ha contado todo. Yo he dado siempre mi versión y creo que nadie aún la ha cuestionado. ¿Si pudimos hacer algo más? Puede ser, pero posiblemente hubiera supuesto ahogar la economía del club. Y el Barça era lo primero. Siempre", señaló.

Florentino había prometido el fichaje de Figo en su campaña electoral y lo consiguió. A Gaspart no se le caen los anillos a la hora de describir lo que le pareció aquella operación: "Fue un movimiento genial. Eso sí, no era legal. Una genialidad, pero ilegal".

Gaspart recordó que Figo le contó a su llegada (tomó posesión un día antes de la presentación del portugués en el Bernabéu) que tenía un acuerdo mientras contaba con un contrato en vigor con el Barça.

"Cuando me contó lo que pasaba le dije que eso estaba fuera del marco legal, que era un caso que en los tribunales se ganaba sí o sí. Pero él tenía miedo de que le pudieran reclamar la penalización que su representante había firmado en su nombre", explicó.

No obstante, Luis Figo jugó su última carta para quedarse en el Barça y negoció un nuevo contrato muy al alza, pero pedía un aval que le protegiera tras lo acordado con Florentino Pérez.

"Yo le ofrecí todas las garantías legales, que lo íbamos a pelear, que era un caso de una ilegalidad. Que estuviera tranquilo por eso. Pero no, él quería un aval de La Caixa. ¡De La Caixa! Era medianoche, yo acababa de ser elegido presidente y me encontraba con eso. No podía ser. Por ningún lado. Ni por tiempo, ni por el fondo de lo que pedía", contó Gaspart.

Para él, por supuesto, aquello fue "una traición". "Claro, cómo no voy a sentir que fue eso", insitía Joan Gaspar, que 20 años después sigue dando su visión sobre un fichaje que aún da mucho que hablar.