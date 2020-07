El fichaje de Neymar, un sueño alimentado sin fundamento

Iba a ser otro verano con el nombre de Neymar sobre la mesa del Barcelona. Técnicamente, lo está siendo, pues el club catalán no lo ha descartado. No obstante, la realidad y la lógica no ofrecen porcentaje alguno de posibilidades para que se vaya del PSG.

Por más que el club parisino esté dispuesto a facilitar su regreso al Camp Nou, el Barça no está en posición económica para traerle, ni aun cuando obtuviera un marco de concesiones para ello.

Josep Maria Bartomeu, en su último comentario al respecto de Neymar, no quiso cerrar la puerta a su vuelta, si bien en los despachos del Camp Nou se trabaja en la configuración del verano sin pensar en el brasileño.

Si se dan las circunstancias para hacer algún fichaje de renombre, ese sería el de Lautaro Martínez, pero es que ni siquiera la operación del argentino tiene muchos visos de poder producirse.

Así que el coronavirus resignará a Neymar a continuar en el Parque de los Príncipes, puesto que tampoco habrá ningún club que entre por el aro de las exigencias del PSG en plena recesión económica.