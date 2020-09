El fichaje de Torreira depende de la salida de Herrera

El Atlético de Madrid intensifica su actividad en este mercado y uno de los movimientos que se han acelerado es el fichaje de Lucas Torreira. El acuerdo con el Arsenal por su cesión está muy cerca y en el club hay optimismo.

No obstante, el escollo principal es Héctor Herrera. Mientras la salida del meciocentro mexicano no se cierre, el Atlético no podrá acometer la llegada del uruguayo, que gusta y mucho a Diego Pablo Simeone.

Herrera no ha convencido al Cholo en este año como 'colchonero'. Llegó del Oporto para darle descanso a Thomas o Saúl, pero tras el confinamiento se acabó cayendo del equipo y no estuvo en ninguna de las citas importantes.

De momento no han llegado ofertas por el mexicano. Aun así, 'Mundo Deportivo' cuenta que su regreso al mismo Oporto es una de las opciones que se contemplan.

Mientras Herrera no libere su ficha y su hueco en el límite salarial, la entidad rojiblanca no podrá cerrar la llegada de Torreira. Por ello, el club se afana en buscarle equipo mientras el acuerdo por el uruguayo está próximo.