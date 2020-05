El fichaje que dio una Champions al Liverpool y 'se la quitó' al Arsenal

La historia del fútbol la escriben numerosos villanos y unos pocos héroes. Jerzy Dudek fue uno de los segundos en la Champions League de 2005, que el Liverpool levantó de forma inexplicable ante el Milan.

Un año después, fue el Arsenal el que alcanzó la final ante el Barcelona, pero los 'gunners' cayeron ante un equipo de Rijkaard que levantó el tanto inicial de Sol Campbell.

Pero la historia de unos y otros pudo ser muy diferente, pues se ha sabido que el polaco estuvo mucho más cerca de llegar a Londres que a Liverpool.

Así lo reveló a 'Liverpool Echo': "Después de cinco años en el Feyenoord, estaba preparado para un nuevo desafío. Ese verano, pasé unos días en Londres y Wenger me enseñó Highbury y los campos de entrenamiento".

Dudek reconoció que su fichaje estaba casi hecho, pero se rompió al final: "Fue una gran visita, nos pusimos de acuerdo y pactamos el fichaje. Volví a los Países Bajos y Wenger me llamó. 'Lo siento', me dijo. 'El Feyenoord quiere más de diez millones de euros y eso no lo pagaríamos ni por un delantero".

Pero entonces, tras no llegar a un acuerdo, Dudek acabó marchándose al Liverpool, que ofreció menos dinero: "Arsène me llamó muy cabreado, casi gritando. Supongo que era cosa del destino. '¿Qué caraj* ha pasado? Ofrecí casi diez millones y el Feyenoord dijo que no y ahora...', me preguntó Wenger. Solo pude decirle que lo sentía. 'Yo no he tenido nada que ver', le insistí".

Mientras el meta fue decisivo para el título de los 'reds' en 2005, el Arsenal echó en falta un mejor guardameta en 2006, cuando Lehmann fue expulsado y Almunia encajó los goles de la remontada ante el Barcelona.