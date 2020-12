El fin de una larga tiranía: el mejor ya no juega en Barça o Madrid

Cualquier domingo por la tarde espera una nueva jornada de fútbol en las grandes ligas y, por supuesto, también en la Bundesliga. El Bayern de Múnich se adelanta en el marcador y salta a la mente una pregunta que ya casi se responde sola: "¿Quién habrá marcado?". Es algo que últimamente resulta hasta insultante. Robert Lewandowski es un fijo -y un seguro- en esa quiniela. La temporada -del 20 de julio de 2019 a 7 de octubre de 2020- del recién galardonado fue descomunal. Con sus 64 goles, 12 asistencias y cinco títulos, se ganó el derecho a arrasar en las votaciones: es el nuevo The Best mundial.

Y no es el Balón de Oro porque este poco querido 2020 no podrá disfrutar de él y 'France Football' lo decidió así. En unas décadas quedará en blanco el premio de este año y, por entonces, algunos recordarán cómo el que lo mereció nunca se lo llevó. Más allá de ese tipo de debates, el polaco grabó su nombre en la historia, pero también la cambió.

Leo Messi y Cristiano Ronaldo acapararon la gran mayoría de galardones individuales durante la última década, algo que ayudó a que fuesen Barcelona y Real Madrid los equipos protagonistas en ese largo tiempo.

Lewandowski fue el primer futbolista que no juega en Barça o Madrid en levantar el premio a mejor jugador del año o temporada en los últimos 12 años. Algo que no ocurría desde 2008, cuando Cristiano, por entonces en el Manchester United, se llevó su primer Balón de Oro.

Para poder analizar y entender la evolución de estos galardones hay que puntualizar que estos han sufrido ciertos cambios desde entonces. Durante unos años se entregaron el Balón de Oro y el FIFA World Player -lo que ahora es el The Best- sin tener relación en cuanto a organización, pero de 2010 a 2015, incluidos, 'France Fooball' y FIFA unificaron criterios para entregar el llamado FIFA Balón de Oro. Desde 2016, se volvió al camino anterior y la FIFA creó el The Best.

La hegemonía de dos 'GOAT'

Cristiano inició esa consolidada relación con los premios individuales en el mencionado año 2008, cuando se llevó su primer Balón de Oro y también fue galardonado con el FIFA World Player. Fue en su último año con la camiseta del Manchester United, antes de firmar por el Real Madrid en 2009.

Un año después, Messi siguió un camino similar. Su incontestable temporada con el Barça apartó las dudas y acaparó también los dos para iniciar esa mencionada tiranía del cuadro azulgrana y el Madrid en este apartado en el último año del FIFA World Player.

Con la llegada del FIFA Balón de Oro en 2010 y esa fusión antes subrayada, fue un año en el que tanto Xavi Hernández como Andrés Iniesta pelearon. Pero el argentino repitió. También en 2011 y 2012.

En 2013 recogió el testigo de nuevo Cristiano, que sumó el de 2014 también de forma consecutiva para igualar a su eterno rival en el olimpo a tres. Una etapa en el panorama europeo en el que ese 'Clásico' entre Barça y Madrid, por el duelo entre los dos 'cracks', era el partido más buscado del panorama fútbol.

Messi recuperó el cetro en 2015 en la última edición del FIFA Balón de Oro como tal. Tras ello, el organismo mundial decidió crear de nuevo un galardón propio con el The Best. Un premio que estrenó Ronaldo en 2016 y que enlazó también en 2017, al igual que con el Balón de Oro. Dos años de forma consecutiva al coincidir con las Champions que se adjudicó con el Madrid -luego llegaría una tercera-.

En esa, en 2018 y tras un Mundial de libro en Rusia con Croacia, Luka Modric rompió el dominio de los dos genios, pero mantuvo esa línea Barça-Madrid en los logros individuales. El The Best también fue para el jugador balcánico.

Después de estar cuatro años a la sombra en este tipo de galas, Messi disfrutó de su vuelta a los focos en 2019. Se llevó el Balón de Oro y también el The Best, ambos peleados por Virgil van Dijk. El último aspirante a terminar con esa superioridad entre los dos clubes españoles, ya que ni siquiera la marcha de Cristiano a la Juventus en 2018 sirvió para ello. El luso perdió su trono en 2017 y aspira a retomarlo alguna vez.

Pero el reto mayúsculo de desbancar a Madrid y Barça solo lo consiguió Lewandowski. Pese a que 'France Football' decidió no entregar este año su habitual reconocimiento, el polaco del Bayern de Múnich sí se ganó la recompensa de la FIFA con el The Best.

"Ganar a Messi y Cristiano significa mucho para mí", aseguró el 'destroyer' de la Bundesliga. Y no es para menos: superó a dos colosos y puso fin a12 años de tiranía de 'merengues' y 'culés' en estos galardones a nivel mundial.