"El formato a partido único y los estadios vacíos son una ventaja para nosotros"

El RB Leipzig se enfrentará este martes al PSG por un hueco en su primera final de la Champions League. Una hazaña que ya es meritoria tras tumbar al Atlético de Madrid, algo de lo que sacó pecho Marcel Sabitzer en rueda de prensa.

El extremo austriaco analizó así cómo fue el choque ante el conjunto 'colchonero': "Tuvimos un muy buen día y merecimos llegar a las semifinales. Después del partido, el alivio fue enorme, la euforia fue increíble. Fuimos recompensados por nuestro trabajo duro".

"Al entrar en el estadio fue especial. Claro, no había ningún aficionado, pero aún así... ¡Son los cuartos de final de la Champions League! Cuando empezó el himno se me puso la piel de gallina. La emoción con el pitido final, los sentimientos de felicidad, no puedo describirlos. Fue como en una película", narró.

Sabitzer también hizo hincapié en la proyección del RB Leipzig, fundado en 2009: "Este ya es el mayor éxito de este joven equipo. Si después de solo once años uno está en las semifinales de la Champions League, ya es una toda una declaración. Una semifinal de la Champions League es el tipo de cosa con la que normalmente sueñas. Estar aquí y jugar es de locos. Queremos mostrar lo que podemos hacer".

También reconoció que el formato ha sido clave: "La forma en que la competición está acabando es una ventaja para nosotros. También jugar con estadios vacíos. Somos relativamente inexpertos en esta ronda, y si el ambiente es una caldera podría ser algo intimidante. Otros equipos tienen jugadores experimentados que ya han pasado por eso muchas veces".

Por último, se refirió a la semifinal contra el PSG, al que da como "favorito": "Con sus mejores jugadores y con su equipo en conjunto, eso es obvio. Necesitaremos un día similar al que tuvimos contra el Atlético para seguir en el partido. Pero no estamos en semifinales para maquillar los números, queremos ganar este partido. Estamos concentrados en nuestra actuación y queremos demostrarnos a nosotros mismos que podemos competir contra estos equipos. No sólo necesitaremos nuestros pies, sino también nuestro cerebro. Si creemos, estoy convencido de que podemos ganar".