El frustrado homenaje de Barella a Cossu

El 'Calcio' recibió el sábado la impactante noticia del grave accidente de tráfico que el ex internacional italiano Andrea Cossu sufrió, y que le dejó gravemente herido. En el 'derby della Madonnina', el joven Nicoló Barella, ex del Cagliari en el que Cossu ahora actúa como directivo, le tenía preparado un homenaje en caso de marcar, pero no tuvo ocasión.