El Fuenla da un golpe sobre la mesa en Montilivi

Al Fuenlabrada hay que tomárselo en serio. La buena temporada pasada, en la que peleó por el 'play off', no fue una casualidad. En su duelo en Montilivi ante el Girona, candidato claro al ascenso, obtuvo unos tres puntos merecidos. Mandó en la primera mitad y aguantó en la segunda.

El único gol del partido fue de Diéguez. El central tiró de instinto de 'killer' ante un claro error de Muric. El cancerbero, que había atrapado un remate, dio un pasito hacia atrás y, en cuanto notó que sus brazos tocaban el larguero, soltó la bola porque pensaba que se la iba a colar en su portería. Y ahí estaba su rival para hacer el 0-1.

Su tanto llegó justo antes del descanso, como premio a una primera mitad en la que los de Sandoval mandaron. Juanma desplegaba seguridad atrás y amenazaba arriba cuando colgaban balones. Ibán Salvador y Franchu conectaban a la perfección para hacer daño -sobre todo Franchu, que tiraba muy buenas diagonales- arriba.

Al Girona no le salían las cosas. Ni Stuani, 'Pichichi' del curso anterior que volvía al once, aparecía ni Valery o Jairo encontraban el camino a los dominios de Pol. Samu Sáiz y Gumbau eran los más acertados. El '10' derrochaba calidad y el '24' era omnipresente: se personaba en defensa y en ataque, donde tuvo una clara para adelantarse cuando todavía no iban ganando los visitantes.

La entrada de Pau Víctor que propuso Juanfran para la segunda mitad no comportó mucho protagonismo del canterano, pero aportó a la mejora de los suyos. El Fuenla dio un arriesgado paso atrás, permitió que los catalanes controlaran la pelota y trató de morder a la contra. Le salió bien: Kanté tuvo una clara para matar el encuentro y le dio al palo.

Aunque Stuani entraba poco a poco en el juego, no encontró espacios para resolver la situación como acostumbra. Los suyos acabaron recurriendo a balones colgados que la zaga se dedicó a repeler hasta que el colegiado hizo oficial el 0-1 con el pitido final. Golpe sobre la mesa de Segunda.