El Fuenla irá a la Justicia ordinaria si no se disputa el partido

La expedición del Fuenlabrada podría abandonar este viernes La Coruña, ya que se cumple la segunda semana desde sus contagios en COVID-19. Lo sabrán tras volver a someterse a nuevas pruebas PCR.

Además, como informa el diario 'Marca', Competición vuelve a llamar a declarar a Jonathan Praena, José Ramón Sandoval, Juan Manuel Blanco, Hugo Fraile y Rodrigo Fernández Lovelle, por lo que el 'caso Fuenlabrada' continúa hacia delante.

El presidente del club concedió una entrevista en la 'Cadena SER' en la que manifestó que la entidad madrileña acudirá a la Justicia ordinaria si no se disputa el encuentro ante el Deportivo.

"Vamos a ir, estaríamos obligados, porque queda un partido por disputar. Es un partido aplazado, no suspendido. Si no se puede presentar en esa fecha, que no haya gente u otra cosa... el 'play off' no puede empezar sin que se sin que se determine qué pasa con ese partido del Fuenlabrada", manifestó.

Además, Praena insistió en jugar a partir del 2 de agosto: "Los servicios médicos están comprobando que está en condiciones de disputar un partido. Queremos jugar nuestro partido, no generar polémica".

También se refirió a su relación con el presidente de LaLiga, Javier Tebas: "Al principio de la temporada, los 42 clubes estuvieron de acuerdo en que Tebas se quedase fuera solo en temas disciplinarios, y esto no lo es. Todas estas sospechas no las entendiendo. El que no lo considere así tiene que ir contra Tebas o LaLiga, no contra el Fuenlabrada".