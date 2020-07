El Fuenla no se considera fuera del 'play off' y espera a la RFEF

LaLiga informó este domingo de la supensión definitiva del duelo de la última jornada entre el Deportivo y el Fuenlabrada, aplazado por la existencia de varios positivos por coronavirus en el club madrileño.

Pocos minutos después, el Elche publicó un comunicado oficial en el que agradecía a los 'kirikos' su actitud ante la suspensión del encuentro de Riazor, pero los del Fernando Torres aclararon la situación posteriormente.

El Fuenlabrada explicó en otro comunicado oficial que "no renuncia a jugar el partido ante el Deportivo" y "muestra su disposición a jugar" en el momento en el que la plantilla estuviera "apta".

Además, aseveró que LaLiga no es el "órgano competente único para tomar esta decisión", por lo que espera una decisión por parte del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y, en su caso, del Consejo Superior de Deporte (CSD).

Por último, la entidad madrileña manifestó que "no se considera fuera del 'play off'" de ascenso a Primera División y no descarta que la decisión pueda ser retrasar el partido ante el Dépor, descendido a Segunda División B, a la primera semana de agosto.

El comunicado del Fuenlabrada, al completo:

"Ante el comunicado emitido por LaLiga, desde el CF Fuenlabrada queremos aclarar que:

El Fuenlabrada no "renuncia" a jugar el partido ante RC Deportivo. Muestra su disposición a jugar en caso de que sea viable cuando sus jugadores estuvieran aptos.

Entendemos que LaLiga no es el órgano competente único para tomar esta decisión. La decisión también está en manos del Comité de Competición de la RFEF y, en su caso, del CSD.

El hecho de que en el anterior comunicado anunciáramos que acataríamos la decisión, no significa que la misma no deba estar tomada por todos los órganos competentes y fundamentada en informes objetivos.

El Fuenlabrada no se considera fuera de 'play off' y queda pendiente de la resolución del resto de órganos competentes. Sin descartar que la decisión pueda ser retrasar la disputa del partido a la primera semana de agosto".