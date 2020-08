El Fuenla notificó un posible nuevo positivo

Puede haber un nuevo positivo por coronavirus en el Fuenlabrada. El club informó en un escrito publicado en su web oficial y sus redes sociales de que, a falta de la prueba serológica, un miembro de la entidad podría estar contagiado. Se ha procedido a la desinfección de las instalaciones deportivas.

En el informe, se especifica que esta persona, cuyo nombre no se conoce y no se conocerá, no ha estado en contacto con la plantilla. Esta sí que pasó los test satisfactoriamente, así que, aunque tendrá lugar otra ronda de pruebas para comprobar que no ha habido nuevos casos, se espera que no haya problemas.

"Las pruebas realizadas a la plantilla han arrojado un posible caso positivo por COVID-19 a falta de la confirmación de la prueba serológica en un miembro del club que no ha estado en contacto con los jugadores de la plantilla. Se ha procedido al aislamiento del afectado, que, por el momento no ha manifestado síntomas, y se mantendrá aislado hasta cumplir la cuarentena establecida y la realización de nuevas pruebas", explicó el cuadro 'kiriko'.

"Siguiendo el protocolo, se ha procedido al cierre de las instalaciones para su desinfección, por lo que han quedado suspendidos todos los actos previstos para hoy. Mañana, el equipo volverá a los entrenamientos de forma individual tal y como estaba previsto", añadió.