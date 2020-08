"El Fuenlabrada no tenía que haber salido de Madrid"

Después de una temporada complicada, el Rayo prescindió de Jémez por no cumplir con el objetivo de meterse en el 'play off' y eso que lo tuvo muy cerca.

Incluso estuvo vivo en la polémica última jornada, pero fue en vano. El propio Paco pasó por 'El Larguero' y no ocultó que fue un fracaso.

"A nivel deportivo, el objetivo no lo cumplimos. Como responsable del área técnica, me responsabilizo de eso. Ha sido un año muy difícil, pero no debe ser excusa", comentó.

En relación a los positivos del Fuenlabrada, que obligó a LaLiga a suspender el choque con el Dépor, esto es lo que dijo: "Tengo que romper una lanza en favor de LaLiga, hizo un trabajo excepcional. No lo esperaba. Todo ha estado a un nivel espectacular... pero cuando se decidió suspender solo el Dépor-Fuenla fue un gran error".

"La decisión correcta habría sido suspender toda la jornada, ir viendo cómo iba la cosa y jugar cuando se pudiera. Yo creo que el Fuenlabrada no debería de haber salido de Madrid bajo ningún concepto", añadió.

Por último, Jémez habló de su final en el Rayo. "No hay que ser ingeniero para saber que yo no iba a seguir en el Rayo. Raúl y yo no podemos seguir trabajando juntos, eso es obvio. Lo sabe él, lo sé yo y lo sabe todo el mundo", concluyó.