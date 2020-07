"El Fuenlabrada podría perder el partido y hasta la categoría"

Coruña está en pie de guerra por los positivos del Fuenlabrada que cancelaron su partido, y posterior descenso a Segunda B. Ahora, Toño Armenteros, consejero del club gallego que está pendiente del caso, echó más leña al fuego.

"Solo hay dos vías. Una que sea jugar la última jornada otra vez, porque entendemos que se adulteró la competición, y otra la denuncia contra el Fuenlabrada con todos los hechos que han acontecido. Lo que ha ido apareciendo cada minuto te dice que se cometieron una serie de irregularidades e irresponsabilidades", dijo en una entrevista en 'La Opinión de Coruña'.

Pero Toño Armenteros no se quedó ahí. "Las irregularidades pueden conllevar sanciones muy fuertes. Al margen de lo económico, puede suponer la pérdida del partido y de la categoría", dijo el representante de un club que está intentando salvar la categoría desde los despachos.

"La única solución honrosa a todo este lío que se ha montado, y que además cada día que pasa es más gordo, es una liga de 24 equipos", añadió sobre una posibilidad descartada directamente por LaLiga.

Armenteros defendió al Deportivo de las críticas sobre el hecho de querer aprovecharse de la situación para evitar el descenso. "No es cierto. Cuando se llevaban seis minutos, y no pudo ser antes porque no teniamos confirmación oficial, mandamos un correo a LaLiga, la Federación y al CSD en la que manifestábamos que nos oponíamos tajantemente a la celebración de la última jornada porque se vulneraba la competición", aclaró.

"A nosotros nos dejaron a los pies de los caballos. No sabíamos cómo actuar, pero en ese momento ya nos dimos cuenta de que se adulteraba la competición y lo pusimos de manifiesto. No queríamo esperar a que finalizase la jornada para decir lo que estamos diciendo ahora", sentenció Toño Armenteros.