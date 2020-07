El Fuenlabrada se defiende: "No hubo ninguna neglicencia"

Tras el revuelo montado por los casos positivos en COVID-19 y su viaje a La Coruña, el presidente del Fuenlabrada Jonathan Praena compareció en rueda de prensa para dar su versión sobre lo sucedido.

En su intervención, el máximo dirigente de los azulones defendió la gestión que se hizo de la situación y negó que se cometiera cualquier tipo de "neglicencia", como sí señaló la alcaldesa de La Coruña Inés Rey, y a lo que ya reaccionó la entidad este martes por la tarde.

"Nunca hemos viajado cometiendo una negligencia. Se supone que cuando hay tres casos se consideran como brotes, pero tienen que tener una trazabilidad epidemiológica. Pero en este caso no ha sido así, no existe esa trazabilidad ya que no ha habido ese contacto de más de 15 minutos a menos de dos metros de distancia. Estamos trabajando en saber por qué se ha producido ese foco", señaló el presidente del Fuenlabrada.

Praena señaló que los afectados "han empezado a tener síntomas" este mismo miércoles: "Han estado asintomáticos hasta ahora, que tienen fiebre. Viajamos porque habíamos realizado cuatro test previamente donde los tres anteriores habían sido negativos. Gracias al último test nos dimos cuenta de que había positivos".

Respecto a los hechos, el presidente fuenlabreño narró así cómo se sucedieron: "Nosotros, como todas las semanas, procedemos a hacer las pruebas PCR. Sobre las 21:00 de la noche nos dieron los resultados y había un positivo. Salió un resultado alterado que luego se confirmó con un positivo. Lo aislamos y nuestros servicios médicos empezaron a investigar. A la mañana siguiente se hicieron los test PCR el domingo por la mañana y se hizo un test rápido para ver si había un caso más y todos los test dieron negativos".

"El equipo entrenó y esperamos a los resultados de por la tarde. Ahí vimos que tres empleados, sin indicios de haber tenido contacto con los afectados, habían dado positivo. Después convocamos al resto de negativos para hacer un nuevo test. El lunes hicimos un cuarto test donde antes todos habían dado negativos y viajamos a Galicia sin saber los resultados hasta las 18:00 que llegamos", continuó.

"LaLiga se puso a trabajar con el CSD y la Federación para ver que hacíamos. En ningún caso se ha puesto en riesgo a ninguna persona del club, ya que se cumplen todos los protocolos de LaLiga. Se cumple todo en todo momento. No cometemos ninguna negligencia como tanto se ha dicho. Nosotros estamos trabajando para intentar encontrar soluciones para volver a Madrid. Este miércoles nos han vuelto ha realizar un test más y estamos esperando los resultados. Estamos centrados en la salud de nuestros jugadores", subrayó.

¿Por qué viajaron sin tener los resultados?

Cuestionado sobre por qué viajaron sin conocer aún los resultados de los PCR, así se explicó: "Salimos de Madrid al saber que teníamos tres negativos. Es más que seguro lo que hicimos, pero nadie sabe cómo funciona el virus. No teníamos motivos para quedarnos en Madrid, hemos cumplido el protocolo. Viajamos porque habíamos realizado tres test anteriores y eran negativos".

"El cuarto test es por precaución. Si hubieran jugado esos jugadores estaríamos hablando ahora de algo peor. Estamos estudiando el foco cero con la Xunta y la Comunidad de Madrid. Tenemos conocimiento de que no ha habido reuniones ni fiestas, son mentiras que no vienen nada bien en este tema. A nosotros se nos comunica alrededor de las 18:00. LaLiga se entera a la vez qeu nosotros y a partir de ahí se empieza a ver qué se hace con el partido", añadió.

Respecto a la paralización del partido y la situación en que queda el equipo, esto dijo: "Si esto se paraliza y solo tenemos seis afectados y el resto es negativo, evidentemente se jugará el partido. Se vende que somos los perjudicados y al final estamos aquí encerrados y vamos a tener que jugar un partido y si Dios quiere un 'play off' en desventaja física. Veremos si volvemos a Madrid y en qué condiciones, hoy no sabemos cuándo volveremos a entrenar".

Y en este sentido, Praena criticó una "falta de empatía" en el fútbol español: "Sí que la ha habido. Lo deportivo es importante. Luego puedes pelear liga de 24 o 'play off' de 80, pero eso es secundario. Lo primero es la salud. La gente se ha preocupado más de sacar beneficio deportivo que de la salud de los jugadores. La temporada que viene todo seguirá igual y mañana le puede pasar esto a otro equipo".