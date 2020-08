El Fulham ficha a Reed

El Fulham ya está sentando las bases para el inicio del proyecto en la Premier League. Este domingo, los 'blancos' anunciaron dos fichajes: el de Lemina y el de Reed.

Este último estuvo cedido en la disciplina la pasada temporada por el Southampton y el club no dudó en intentar conseguir su traspaso, algo que ha logrado.

Reed, que firma hasta el año 2024, no se lo pensó dos veces para regresar y se le vio con una amplia sonrisa en el anuncio de su llegada.

En la 2019-20, el jugador disputó un total de 28 encuentros, en los que dio dos asistencias y vio seis amarillas.

He’s back for good! @HarrisonReed is here to stay! #SONIC