El Fulham sorprende y le baja los humos al Leicester

El Fulham sale de la zona de descenso de la Premier League y lo hace a lo grande. Derrotó al Leicester City a domicilio en un duelo en el que los 'foxes' eran los favoritos por posición en la tabla, pero a los que ello no les valió para resistir el vendaval de los de Scott Parker.

Lookman comenzó el arreón de los visitantes con una diana que dedicó al mítico Papa Diop. Antes, Fofana y Tielemans tuvieron ocasiones claras para poner por delante a los suyos. Salvados por la madera dos veces, 'cottagers' vieron la fortuna de su lado y lo aprovecharon.

Tampoco estaba acertada, para colmo, la defensa de los de Brendan Rodgers, que provocó un penalti que transformó Cavaleiro en el 0-2. Todo esto sucedió en los primeros 40 minutos de juego. El eficaz arranque del 'underdog' le vino de perlas para luego defenderse y hacerse con los puntos.

No se durmió del todo el Leicester, eso sí, y hasta recortó distancias gracias a un gol de Barnes a pase de Vardy en el tramo final. No fue suficiente, pues no llegó el de las tablas, y el Fulham se salió con la suya. Golpe a la zona noble, golpe al descenso y golpe a un favorito de la Premier.