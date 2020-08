El fútbol amateur, en pie de guerra por la posible cancelación de Segunda B y Tercera

La RFEF se reúne este lunes para tratar asuntos de extrema necesidad en el fútbol no profesional. Uno de ellos pasa por una posible cancelación de la temporada hasta el año 2021.

Esta decisión, aún no oficial, ya ha provocado las primeras críticas de futbolistas y profesionales de equipos de Segunda B y Tercera División, los grandes perjudicados por el posible anuncio.

"La categoría 'no profesional', como nos llaman, vivimos de esto, necesitamos pan que llevar a casa como cualquier otro trabajador. Llevamos meses trabajando en la sombra con los pocos recursos que tenemos para llegar en las condiciones óptimas de cara a la próxima temporada. Solo pido a la RFEF y a la AFE que agotéis todas las posibilidades que haya para volver en las fechas previstas, con todas las precauciones y cuidados para que esta pandemia no vaya a más. Aparte de futbolistas, detrás de esta categoría hay muchas más familias que viven de ellos", dijo Julio Iricibar, portero del UCAM Murcia.

Pero no solo los futbolistas han protestado. Manuel Gómez Fontao 'Noly', presidente del San Fernando, también lo hizo. "Ya está bien de ver al fútbol de Segunda B como amateur. Seguridad Social: 370.000 euros; IRPF: 280.000 euros; 48 trabajadores dados de alta en Seguridad Social y otros puestos de trabajos indirectos. Si no se puede jugar por salud, no se juega, pero amateurs no somos", escribió.

A él le respondió Amadeo Salvo, mandatario del Ibiza. "Toda la razón. Muchos miles de familias viven de la Segunda B. En el Ibiza, las 22 fichas son profesionales, igual que los de Primera y Segunda División. Además todos tienen contrato profesional. No somos amateurs y tenemos una responsabilidad enorme ante nustros trabajadores", aclaró.

Esta es solo una pequeña muestra del enfado que tienen jugadores y directivos con respecto a la decisión de la RFEF de tratar tanto Segunda B como Tercera División como categoría no profesional.