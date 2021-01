"El fútbol de Mbappé necesita una desintoxicación..."

No ha empezado bien 2021 para Mbappé. En el PSG comienzan a verle más fuera que dentro y eso le está pasando factura.

El ex futbolista Jean Michel Larque cargó contra Mbappé. "Su fútbol necesita una desintoxicación, está contaminado. Tiene que aprovechar la velocidad que tiene. Con eso puede tener éxito, pero también puede perder muchos valores...", analizó en 'RMC Sport'.

Y es que no ve al francés preparado para estar en el once de Pochettino. "No puede ser titular con el PSG. Comparado con lo que están haciendo otros y viendo que Neymar ha vuelto a su nivel habitual, Mbappé no tiene sitio", opinó.

Para este ex jugador, Mbappé está entorpeciendo más el juego del PSG que contribuyendo al equipo. "Complica todo lo que hace en el campo. Quiero ver si Pochettino, viendo que sigue así, le saca del once", finalizó.