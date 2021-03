El fútbol, en el ADN de los Suazo: ¡las gemelas del 'Chupete', a la Selección!

El ADN de los Suazo está repleto de balones, goles y fútbol. No se puede explicar de otro modo la carrera de Humberto, goleador reconocido mundialmente, y sobre todo, la herencia que han recibido sus hijas.

El 'Chupete' tiene dos gemelas que juegan al fútbol. No podía ser de otra manera. Pero además, parece que no lo hacen nada mal: Arantza y Grettel han sido convocadas por la Selección Sub 17 de Chile.

Su padre fue un referente en la 'Roja', algo que podrán vivir también sus hijas. Arantza, además, comparte tarea con Suazo, ya que también se desempeña como delantera. Grettel, en cambio, hace labores casi opuestas, ya que es centrocampista defensiva.

Mientras las hijas han sido convocadas por el seleccionador Álex Castro por su buen rendimiento en Deportes La Serena, Humberto, que cumplirá en mayo 40 años, se prepara para arrancar el curso a finales de este mes de marzo con el primer equipo masculino.