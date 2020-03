El fútbol en Hong Kong va recuperando la normalidad: "Estuvieron mes y medio en casa"

En declaraciones a 'Mundo Deportivo', Marcos Gondra asegura que en Hong Kong se tomaron medidas muy especiales en cuanto se supo de la propagación del virus por China. Se han registrado más de 150 casos.

"Muchas jornadas se paraban por el coronavirus, pero el año pasado fue espectacular... Ese parón de mes y medio en casa no me pilló, me pillaron más las manifestaciones. Una persona salía de casa una vez a la semana para hacer la compra, la gente que iba a trabajar... pero con mucha precaución", afirma.

"Allí han hecho bien las cosas. Aquí parece que las cosas no van con ellos, allí no, son mucho más serios. Allí lo que dicen que se tiene que hacer, se hace. Ahora tienen todo controlado, no hay más infecciones y más contagios. La liga ha empezado, va a mejor", señala en 'Mundo Deportivo'.

De hecho, los partidos programados para marzo en la FA Cup de Hong Kong se están jugando. Gondra jugó en el Pegasus y antes en el Sapling. Revela por qué se vino a España.

"Hice muy buena temporada, firmé por dos años, pero el club no lo conocía muy bien y cuando vi por dentro lo que era no me gustó mucho. El entrenador no tenía ningún tipo de poder, era el presidente quien lo hacía todo: hacía las alineaciones, los cambios... Era una persona que durante la semana no estaba con nosotros. ¿Cómo va a eligir una alineación, una manera de jugar un presidente que no está contigo a diario. El club era un poco desastre, pensaba que era más serio de lo que era y aparte de eso se estaban sucediendo las manifestaciones por lo de China. La situación estaba un poco convulsa y se juntó con lo del coronavirus: entre que no estaba muy a gusto y todo el resto decidí irme", cuenta Marcos Gondra, un trotamundos del fútbol.