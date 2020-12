"El fútbol es mi vida, pronto volveré"

Weligton colgó las botas en 2017 tras pasar media vida en el Málaga. Ahora, disfruta de su retirada en su tierra natal, Brasil, desde donde ha ofrecido unas palabras a 'Radio MARCA'.

El ex malaguista no dudó en comenzar hablando del papel de Sergio Pellicer al frente del equipo: "A Pellicer tuve la oportunidad de conocer personalmente. Como persona es un currante. Nunca va a dejar de creer en sus principios y así lo está demostrando. Estamos en buenas manos".

Además, el brasileño de 41 años también tuvo palabras para Manolo Gaspar: "Manolo está al mando de todo. Sé que estuvo muy quemado con el club por falta de oportunidades. Echaba muchas horas de trabajo y luego la dirección deportiva fichaba a un amigo de ellos o a otro jugador. Eso desilusiona. A él le faltaba la oportunidad. Estoy muy contento y los resultados están ahí. No es casualidad, es un trabajo de muchos años".

Sobre el actual curso del conjunto de la Costa del Sol, declaró: "Sufro en la distancia con el equipo. En Brasil no se ofrece la Segunda División por la televisión y me cuesta mucho ver los partidos. La verdad es que después de todo lo que ha pasado todos pensábamos que estaríamos en la zona baja de la tabla. Este Málaga pinta bien. Siempre busca la victoria contra todos los equipos de Segunda. Afortunadamente, todo pinta de otra manera".

"Estoy aquí en Brasil con mi negocio de fibra óptica, pero estoy volviendo poco a poco al fútbol. Cada vez lo veo más cerca. Tengo un amigo que tiene un club aquí en Brasil y puede que empiece a hacer algo con ellos. Todavía sigo con las cosquillas en la barriga. He podido descansar mi cabeza y disfrutar con mi familia, cosas que necesitaba y pronto volveré al fútbol", añadió un Weligton que llegó a jugar 285 partidos oficiales con el Málaga.

Finalmente, no dudó en dejar claro que estaría encantado de volver al Málaga: "Yo tenía ganas de descansar. No estaba preparado para comer y beber fútbol las 24 horas. El Málaga siempre es de Primera. Me cuesta pensar en que yo rechace una oferta del Málaga. Lo hice en su día porque no estaba de acuerdo con la gente que era propietaria, creo que el tiempo me ha dado la razón. El fútbol es mi vida y yo quiero volver, está claro".