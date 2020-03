"El fútbol es solamente un juego, no se me va la vida en ello"

Javier Aguirre, entrenador del Leganés, concedió unas declaraciones a 'Sport' en las que quiso hablar de sus comienzos en el fútbol: "Yo salté del barrio directamente al club América, un fútbol con profesionales, entrenador, con exigencias".

"A los seis meses firmé el primer contrato y digamos que ahí perdí la virginidad pues dejas, no diría que de disfrutar pero sí lo empiezas a ver como un trabajo. Pierdes un poco eso de que no te importara tanto ganar o perder", comentó.

Además, Aguirre destacó que nunca se dejó cegar por la importancia de ser un jugador profesional: "Cuando me tocó a mí ser un jugador importante, con coche, pues me frené siempre a dar autógrafos a la afición, aprendí el código de la decencia, sobre todo con el trato con la afición, que era muy muy importante".

El mexicano también explicó que para él el fútbol no es lo más imporante: "Yo elegí ser futbolista y entrenador, pero hasta ahí. No se va la vida en ello. He perdido 20.000 batallas y ya está, y al final caminas tranquilamente por tu casa y ya. Los partidos ya jugados, perdidos o ganados, no los vuelvo a ver meses después. No miro para atrás. Es solamente un juego".

Finalmente, explicó cómo fue su llegada al Leganés, equipo que se encuentra en penúltima posición con 23 puntos y con el que lucha por la salvación: "Llegué y me di cuenta de que había un vestuario muy lastimado. Estaban todos contra la pared con ganas casi casi de que terminara esto, de tirar la toalla. Y lo único que hice fue inmediatamente, inmediatamente, llenar el ambiente de optimismo, de buen humor, de alegría".