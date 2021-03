El Athletic tiene magia, suerte... y crueldad

Se esfumó una oportunidad histórica. Querían estar en la gran final tras 112 años y todo se evaporó por un rechace, por un rebote que desvió la trayectoria del balón como puede cambiar la vida de un momento a otro. Eso le pasó al Levante, para gozo y disfrute del Athletic.

Porque solo podía pasar uno y ese fue el equipo de Marcelino. Al técnico le podrían poner una calle en su nombre. Otra final en La Cartuja, otra vez ante el Barcelona. Qué cosas tiene este deporte.

Pero para llegar a la alegría hubo que pasar por el sufrimiento. Solo seis disparos a puerta bastaron para 120 minutos de derroche físico puro y duro. El billete hacia la final costó caro.

Hubo pocos tiempos para tomar oxígeno y el juego se fue alternando entre dos equipos que venían igualados. El Levante fue el que abrió el camino con un disparo a la media vuelta de Roger, pero los goles llegaron demasiado temprano.

A la media hora ya se habían visto dos tantos. Duarte arrolló a Raúl García y el colegiado no quiso validar el gol de Berenguer porque vio penalti claro. Cómo no, Raúl García no faltó a su cita con el compromiso y la veteranía en citas tan importantes y la mandó a dormir con un potente disparo a media altura.

A partir de ahí, todo fue un intercambio de golpes que concluyó con los dos equipos de rodillas sobre el césped del Ciutat de València. El Levante volvió a soñar porque el despeje de Yeray impactó en la madera al borde del descanso.

En la segunda mitad se vieron episodios de miedo y de alta temperatura. Unai López avisó con un zapatazo que despejó Aitor Fernández y a Williams se le marchó un disparo, a dejada de Raúl García, por centímetros.

Con un remate de espaldas y de cabeza pudo poner Berenguer el segundo, aunque el cuero acabó paseándose como si escribiese el guion de la prórroga. Cada vez tenía más olor, cada vez olía a media hora más de fútbol.

Aitor salvó con dos intervenciones de gran nivel y De Fryutos buscó un penalti a la desesperada antes de escuchar el pitido final al tiempo reglamentario. Todo estaba por resolver.

Tanto Paco López como Marcelino agotaron todos los cambios porque sabían que el cansancio ya era el jugador número 23. Se vieron calambres y hasta De Marcos se la jugó empujando a De Frutos casi al borde del área. Fue fuera, pero por centímetros.

Unai Simón voló para poner el muro y la suerte destruyó el del Levante. Las opciones se diluyeron como el agua en la arena. Berenguer se atrevió con un disparo desde fuera del área, el cuero golpeó en Vukcevic, salió rebotado y pilló a contrapié a Aitor. Dos goles ya eran demasiado para un Levante exhausto. En la crueldad vivió el Athletic, que jugará dos finales de Copa en dos semanas.