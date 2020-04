El fútbol escocés acaba y el Dundee United asciende por el polémico voto de su rival

La Federación Escocesa y la Liga propusieron a los 42 equipos de Primera a Cuarta División que votaran para encontrar una solución a la competición, eligiéndose la opción que estuviera apoyada por, al menos, el 75% de los votantes.

En Primera, Tercera y Cuarta ganó por un voto la opción de dar por finalizada la temporada tal y como está, pero en la categoría de plata hubo bastante polémica debido a la votación del Dundee FC.

En unas declaraciones concedidas a 'Marca', Tony Asghar, director deportivo del Dundee United, equipo campeón de Segunda y ascendido gracias al voto de su eterno rival, explicó lo que sucedió con el Dundee.

"Todos los equipos teníamos que votar antes del viernes pasado a las 17.00 horas. Pasada esa hora, la Liga nos informó de que faltaba un equipo por votar, el Dundee FC y que pidió más días. El miércoles emitió su voto y resultó ser favorable a la cancelación, pese a que varios Segundas tenían pruebas de que su voto original era acabar la campaña sobre el terreno de juego. Nadie sabe qué ha provocado ese cambio", comentó.

Y añadió: "Lo más raro es que el Dundee FC iba tercero y tenía grandes opciones de jugar el 'play off' de ascenso. Se ha hablado mucho de una reestructuración de las categorías tras esta temporada y puede que pensaran que pese a quedar terceros no jugarían ese 'play off' debido a la reestructuración... Fue extraño también porque la Liga dijo que no recibió el mail del Dundee FC, pero algunos clubes, como el Inverness y el Partick Thistle sí tenían ese mail".

El Celtic sería campeón de Liga

Una polémica que ha provocado el enfado de Steven Gerrard, técnico del Rangers que ve cómo el Celtic tiene todas las papeletas de ganar la Liga desde los despachos: "La votación ha sido un desastre, hay que abrir una investigación al respecto". La UEFA será la encargada de decidir finalmente qué ocurrirá con los cupos europeos de Primera.

Raith Rovers, campeón de la League One

Por su parte, en Tercera División el Raith Rovers fue proclamado campeón y ascendido gracias a los votos, pese a tener tan solo un punto más que el Falkirk, segundo.