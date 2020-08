El fútbol español pierde 54 millones por el coronavirus

La factura del coronavirus para el fútbol español asciende al menos a 54 millones de euros en pérdidas, según la consultora 'Brand Finance', cuya directora gerente Teresa de Lemus aseguró a 'EFE' que es un cálculo "variable", que "todavía está vivo" y que depende de las diferencias entre equipos grandes y pequeños.

Un informe que destaca también la fortaleza económica de los equipos españoles con Real Madrid y Barcelona en los dos primeros puestos de la clasificación en cuanto a valor de marca. La entidad dirigida por Florentino Pérez vuelve a liderar el ranking, un dominio sustentado, según pondera Lemus, en su temprana gestión del club como una empresa.

Pregunta: Real Madrid y Barcelona lideran este ranking. ¿Qué reflexión nos deja este informe con dos grandes del fútbol español al frente?

Respuesta: Nos estamos acostumbrando a tener a Madrid y Barça ahí, que parece que es fácil, pero no lo es. Es una gran noticia. Estos dos equipos los podríamos comparar con marcas como Adidas y Nike. Lo más destacado de ellas es que desde hace mucho tiempo vienen gestionándose como negocios; como algo más que fútbol. Ellos saben gestionar muy bien sus marcas y ambos consiguen una gran fuente de ingresos a través de otros negocios, no solo el fútbol. Ambos se han metido en el sector de la innovación para financiar proyectos tecnológicos.

Cada sector tiene sus peculiaridades y características diferenciadas pero, si quisiéramos compararlas con otras marcas españolas punteras en sus respectivos sectores podríamos hablar de Zara (Grupo Inditex) o Mango en el sector textil o Banco Santander y BBVA en el bancario por su importancia en España y su reconocimiento fuera de nuestras fronteras.

P: El Madrid vuelve a liderar la clasificación del Brand Finance 2020. ¿Cuáles son sus fortalezas?

R: Es uno de los primeros clubes que ha estado gestionado como una empresa. Al haberse gestionado así, focalizándose mucho en los ingresos teniendo capacidad de hacer mejores fichajes hace, obviamente, que tenga mejores resultados en los partidos y esto hace que tengas más seguidores. Esa es la mayor fortaleza.

P: ¿Cómo está posicionada la marca LaLiga en el mundo?

R: En el negocio del fútbol hay una particularidad que es la relación bidireccional. Es decir, lo que consigue LaLiga como marca impacta positivamente en los clubes que forman parte de ella, y viceversa. LaLiga está teniendo una muy buena recepción en el mercado chino, pero esto no significa que todos los clubes estén siendo recibidos de la misma manera en China. El mercado chino está recibiendo mejor el Real Madrid, pero en Estados Unidos, por ejemplo, se incrementan los aficionados del Barcelona. No todo va de la mano, pero sí muy unido.

P: ¿Qué importancia ha tenido la llegada de Wu Lei a LaLiga Santander para el crecimiento de la Liga en China?

R: Su repercusión ha sido positiva y ha traído mucha visibilidad a LaLiga, pero LaLiga ya estaba trabajando en ese mercado anteriormente. Los chinos la perciben como una competición de prestigio. LaLiga ya había allanado bastante el terreno en el mercado chino.

Efectivamente en el Espanyol están contando mucho con este jugador, no solo en primera división sino también en segunda. En el Espanyol comentan: "Fichamos a Wu Lei principalmente por motivos deportivos aunque tenga unos beneficios comerciales, sobre todo en lo que respecta al mercado chino. Hemos notado su impacto positivo y este proyecto sigue adelante con Wu Lei como una pieza importante para la internacionalización del Espanyol".

P: En el informe Brand Finance 2020 se establecen las repercusiones de la pandemia con una pérdida de 54 millones de euros para el fútbol español. ¿Cómo llegan a esa valoración?

R: Es una valoración que tiene en cuenta distintos frentes. El impacto no es solo a nivel de competición de que dejas de tener a los aficionados en el estadio y los ingresos en el día de partido, también impacta en los derechos audiovisuales. Es un dato que todavía está vivo.

P: En todos los clubes ha habido reajustes salariales. ¿Cómo puede afectar la pandemia a medio plazo a la economía de los clubes?

R: Con esta situación tan difícil y cambiante es difícil hacer previsiones. No es lo mismo, por ejemplo, que no hayan podido hacer uso del estadio Real Madrid o Barcelona, que estamos hablando del 30 o 35% de sus ingresos, que si no lo ha podido hacer el Eibar, que es el 5%.

P: ¿Cómo afecta el valor del patrocinador principal que aparece en las camisetas de estos grandes equipos?

R: En estos casos siempre suele haber una 'win win situation'. Hay patrocinios deportivos que se usan para entrar en mercados nuevos, para hacer asociaciones mentales? puede haber distintos motivos, pero desde luego que las inversiones en patrocinio deportivo son una de las más grandes que se pueden hacer a nivel de marketing, con lo cual es normal que sean empresas grandes.

P: ¿El mercado quiere a los ganadores?

R: Sí, pero no solo eso. Puedes ser un equipo con una base de 'fans' muy sólida, pero no tienes por qué ganar para crecer. El Atlético de Madrid, sin esa base de aficionados tan grande como Madrid o Barça sí que aumenta sus ingresos año a año. No todo es ganar partidos.