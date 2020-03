El fútbol femenino advirtió a la RFEF por la crisis

La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) advirtió este viernes que la propuesta de ayudas económicas que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentó para ayudar ante la crisis generada por la pandemia de COVID-19 se reserva "únicamente a aquellos clubes que se hubieran adherido al programa élite" federativo y no al conjunto de las entidades.

La ACFF pidió a la RFEF que "no se excluya al fútbol femenino de las ayudas por la crisis de la COVID-19" a través de una comunicación en la que la patronal muestra "su sorpresa" y solicita una "aclaración por la aparente exclusión como beneficiarios de los clubes que participan en las competiciones de fútbol femenino (Primera Iberdrola, Reto Iberdrola y Primera Nacional), siendo las únicas competiciones no profesionales de ámbito estatal a las que no se habría tenido en consideración como destinatarias de estas ayudas".

"A pesar de que, tanto en el comunicado publicado en la web de la RFEF tras la comparecencia pública, como en el título y párrafos introductorios de la circular remitida a todos los clubes, se encuentran numerosas referencias a que las citadas ayudas van destinadas "al conjunto" y no a una parte de clubes de fútbol no profesionales, la ACFF ha advertido en el articulado de la convocatoria que los clubes de las tres competiciones femeninas quedarían excluidos de estas ayudas, reservándose únicamente dicha posibilidad a aquellos que se hubieran adherido al programa élite de la RFEF y en determinadas circunstancias", señaló la ACFF.

En un comunicado, la asociación de clubes recordó que "dicho programa requería como condición indispensable la cesión de la explotación de los derechos audiovisuales a favor de la RFEF, condición esta que no podía ser cumplida por una buena parte de los clubes dado que ya tenían cedida la explotación de estos derechos a otro operador audiovisual".

"Ante esto, la ACFF ha expresado a la RFEF su convencimiento de que se trata de un error o malentendido a la hora de desarrollar la convocatoria, ya que de lo contrario, se trataría de un criterio claramente discriminatorio y abusivo, en primer lugar, porque la convocatoria de ayudas no prevé ningún tipo de criterio restrictivo similar en relación con la adscripción, o no, por ejemplo, de los clubes de 2ªB y 3ª División o de Fútbol Sala a programas de ayudas o a la aceptación de otro tipo de ayudas que pudiera disponer la RFEF a estas u otras categorías. Y, en segundo lugar, porque, en ese caso, resultaría difícil de entender como la no aceptación por parte un club de una oferta de la RFEF por la explotación de los derechos audiovisuales pudiera ser motivo de exclusión como beneficiario de este tipo de ayuda, en una situación tan delicada e imprevisible como la que atraviesa nuestra sociedad", expuso la asociación de clubes.

Según recoge en su página web, la ACFF cuenta con 78 clubes afiliados. Entre ellos, 13 de los 16 equipos participantes en la máxima categoría. Todos, a excepción del Athletic Club, el Barcelona y el CD Tacón.