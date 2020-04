El fútbol llora la pérdida de Michael Robinson

El mundo del fútbol llora el fallecimiento del ex jugador y mítico comentarista Michael Robinson, que falleció a los 61 años debido a un cáncer maligno. Clubes como el Cádiz, el Barcelona y Osasuna enviaron sus condolencias a la familia, al igual que Sergio Ramos, que le dedicó un emotivo 'You'll Never Walk Alone' a su amigo.