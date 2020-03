"El fútbol se ha parado en Australia, las calles están desiertas"

La pandemia provocada por el coronavirus tiene paralizada la mayoría de las competiciones de todo el planeta. Australia fue uno de los últimos países en hacerlo, pero este martes anunció la suspensión de su Liga por el COVID-19.

El futbolsita del Perth Glory Juande Prados desvelón en 'Goal.com' comó está viviendo esta crisis: "Todo ha ido en consonancia con las restricciones que ha tomado el Gobierno. Nosotros jugamos el pasado día 14 en Sydney, cuando no había aún mucha alarma pero sí existían ya algunos casos en el país".

"Creo que no había necesidad, porque justamente allí es donde estaba el foco más grande de infectados. Por lo tanto, tuvimos que prepararnos, tomar el avión, con lo que eso significa ahora, jugar allí el encuentro a puerta abierta...", añadió.

Además, en referencia al fútbol que vendrá después de esta crisis, el español aseveró: "Las medidas del Gobierno no dejan que los clubes puedan entrenar juntos porque lo han cancelado, con lo que el club no puede seguir su dinámica normal".

"El equipo nos pide que tengamos cuidado y que no salgamos de casa salvo para cosas excepcionales, pero es cierto que no estamos al nivel de España, porque estamos en nivel 2 de alarma, lo que conlleva que no hay grandes eventos donde se reúna gente, pero no hay prohibición de salir a la calle", agregó.

Igualmente, Juande Prados resaltó la responsabilidad de los ciudadanos: "Nada más comunicarse algunas restricciones, la gente va más allá y aunque no está prohibido salir, realmente las calles están desiertas".

"Así que, al menos, sales y puedes tomar el aire, darte un paseo y debido a lo espacioso que es aquí todo, puedes estar tranquilamente al aire libre y no tener contacto con nadie en horas si no quieres", agregó.