"El fútbol se reanudará sin córners ni tiros libres para evitar aglomeraciones"

La estampa sería digna de ver. Hablando de cómo se irá levantando la cuarentena en Argentina, se informó de que el fútbol sería de las primeras actividades en reanudarse, cuando ocurrió lo siguiente.

No se veía un patinazo así en el mundo del fútbol desde aquel de Gerrard ante Demba Ba que le costó en 2014 la Premier al Liverpool. "El fútbol sería de las primeras actividades en salir de la cuarentena, y sería en principio sin público", empezó diciendo.

Hasta ahí, todo normal. Pero entonces miró su móvil. Y echó un vistazo a una noticia en la que se explicaba esta medida. "Según dicen, sin que se cobren los tiros libres y los córners, justamente para evitar la aglomeración de jugadores", sentenció.

"¿Y cómo se juega al fútbol sin tiros libres ni córners?", espetó un colaborador, reacio a creer que aquello que acababa de escuchar perteneciera al plano de realidad que él habita.

Y como él, muchos otros se preguntaron si esto era posible. Y la respuesta, como bien se imaginarán, es que no. No se reanudará el fútbol sin córners ni tiros libres. Alguien le coló a la reportera una 'fake new' por toda la escuadra, para el deleite de la comunidad internetera.