El fútbol se suspende en Ecuador hasta nueva orden

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) informó este jueves de la suspensión de todos los partidos previstos para el fin de semana, hasta nueva orden, tras la declaratoria de emergencia sanitaria que rige en todo el país por el coronavirus COVID-19.

"En aras de precautelar el bienestar de todos los componentes del fútbol ecuatoriano, trabajamos en coordinación con las disposiciones de las autoridades de salud del país", manifestó la principal entidad de fútbol en Ecuador en un comunicado.

Este viernes estaba programado un evento de presentación de la Superliga Femenina y el inicio del torneo local femenino el sábado. Ambos eventos han quedado pospuestos.

Con la nueva disposición, también se interrumpirán el Campeonato de Reserva, torneos nacionales de las inferiores Sub 18, Sub 16, Sub 14, Sub 12 y los microciclos de trabajo de todas las categorías de las selecciones nacionales.

Las nuevas fechas de reinicio de cada uno de los eventos cancelados serán comunicados "oportunamente" a través de los canales oficiales de la FEF, señaló la entidad.

Por otra parte, los partidos del campeonato local de la LigaPro, que no están bajo el paraguas de la Federación, se disputarán sin público.

El texto aclara que conforme "a la actual problemática de salud relacionada al coronavirus (COVID-19) se procedió a evaluar, por parte de Liga Pro y autoridades sanitarias, las condiciones actuales para el desarrollo de la Liga Pro".

Tanto en la LigaPro Banco Pichincha como en la Liga Pro Banco Pichincha Pymes se disputarán en la totalidad los partidos programados entre el 13 y 16 de marzo sin acceso al público.

La quinta fecha se iniciará el viernes en el estadio Bellavista de Ambato, cuando Técnico Universitario recibirá a Liga de Portoviejo.

Está previsto que la jornada se cierre el lunes 16 de marzo con el partido entre Aucas y Guayaquil City.

La medida adoptada por la FEF se produce después de que el Gobierno declarara una emergencia nacional sanitaria a raíz de la pandemia del coronavirus, en la que se enmarca la suspensión de todos los eventos públicos de alta concurrencia de personas.