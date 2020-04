El fútbol será a puerta cerrada en España durante meses

La afición española -y probablemente la del resto de Europa- ya se puede ir haciendo el cuerpo. El fútbol será a puerta cerrada hasta nueva orden.

Ya desde hace un tiempo se viene deslizando desde el Gobierno que la adaptación a la nueva vida después de la emergencia sanitaria del coronavirus se producirá escalonadamente y poco a poco y el fútbol no se librará.

'AS' explica que los partidos serán a puerta cerrada durante bastantes meses. Pero no solo los de esta campaña, también los del inicio de la próxima, toda vez que hasta otoño parece que el Ejecutivo no dará la luz verde a poder volver a jugar con público en un tiempo.

Una decisión que sin duda afectará a aficionados y clubes, que dejarán de percibir unos ingresos que, si bien no son capitales para la supervivencia, sí que ayudan bastante a las arcas de los clubes.

Está por ver qué posición toma el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, que había aventurado una final de Copa del Rey con desembarco de vascos en Sevilla y que podría verse obligado a jugar la misma sin público.