El fútbol serbio volverá el 30, sin descensos

El fútbol serbio terminará de jugar los partidos que restan (cuatro jornadas) a partir del 30 de mayo. La Federación ha explicado cómo se va a acometer esta reanudación, en la que no habrá 'play off' por el título ni descensos.

La Federación Serbia ha decidido, tras consultar y votar con los clubes, que la temporada concluya en cuanto se terminen de jugar las cuatro jornadas de la fase regular que restaban por jugarse en el momento de la suspensión.

No habrá, por tanto, 'play off' por el título, y el equipo que quede primero será el campeón. En el momento de la suspensión, el Estrella Roja lideraba la tabla con once puntos de ventaja con respecto al Partizan, por lo que al haber solo 12 en juego, tiene la liga en el bolsillo.

Tampoco habrá 'play off' por la permanencia, a disputar enter los ocho peores clasificados. La Federación Serbia ha preferido anular los descensos y disputar la próxima temporada con dos equipos más, los dos primeros de un campeonato de Segunda cuya resolución será similar.

Estrella Roja, Partizan, Cukaricki, Radnicki Nis y Spartak fueron los únicos clubes que votaron a favor de jugar las once jornadas restantes (cuatro de temporada regular y siete del 'play off'). Solo tres de los 16 equipos de la Primera Liga (segundo nivel, por debajo solo de la Superliga) votaron por jugar esas once jornadas.

La Copa de Serbia se jugará según estaba previsto. Los cuartos de final se jugarán el 3 de junio, la semifinales el 10, y el 24 se disputará la final. Las ligas no profesionales, suspendidas el pasado 15 de marzo, se ha decidido que no se finalicen, así como los campeonatos de juveniles.

La Federación ha anunciado que tratará con la UEFA, además, las fechas para la disputa del 'play off' de la Liga de las Naciones, el cual otorga un puesto en la próxima Eurocopa, el cual debía disputarse a comienzos de junio. La intención de la Federación Serbia es jugar contra Noruega en noviembre.